"Закладчик" из Тверской области получил 12 лет колонии и крупный штраф
В Тверской области Ржевская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков.
Обвиняемый – житель Ржева. Мужчина через «закладку» приобрел порошкообразное вещество исходной массой более 33 грамм. Дома он расфасовал часть наркотических веществ в четыре свертка для реализации. Остальное мужчина хранил в нефасованном виде в целях сбыта.
Задержали обвиняемого сотрудники ОНК МО МВД России «Ржевский». Психотропное вещество было изъято из незаконного оборота.
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU