"Закладчик" из Тверской области получил 12 лет колонии и крупный штраф

СЕГОДНЯ 11:36 2019-03-05T11:36:14+03:00

Психотропное вещество было изъято из незаконного оборота. Фото: Василий ХОДАРЕВ

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В Тверской области Ржевская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Обвиняемый – житель Ржева. Мужчина через «закладку» приобрел порошкообразное вещество исходной массой более 33 грамм. Дома он расфасовал часть наркотических веществ в четыре свертка для реализации. Остальное мужчина хранил в нефасованном виде в целях сбыта.

Задержали обвиняемого сотрудники ОНК МО МВД России «Ржевский». Психотропное вещество было изъято из незаконного оборота.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU