2019-03-05T11:05:13+03:00
Общество

Движение транспорта по Театральной площади в Твери будет перекрыто накануне праздника

В центре города пройдут торжественные мероприятия
Виктория ЖУКОВА
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На Театральной площади водителей встретит "кирпич"На Театральной площади водителей встретит "кирпич"Фото: Виктор Буздин
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В центре Твери накануне Международного женского дня перекроют движение транспорта. Запрет на парковку и проезд через Театральную площадь для автомобилистов будет действовать с 23:00 среды, 6 марта до 20:00 четверга, 7 марта.

В администрации Твери сообщили, что на площади пройдут торжественные мероприятия. Перечень всех городских событий посвященных весеннему празднику доступен на официальном сайте администрации города в разделе «Объявления».

Водителей просят проявить бдительность и заранее продумывать свой маршрут, с учетом изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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