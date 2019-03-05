Движение транспорта по Театральной площади в Твери будет перекрыто накануне праздника
В центре города пройдут торжественные мероприятия
На Театральной площади водителей встретит "кирпич"Фото: Виктор Буздин
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В центре Твери накануне Международного женского дня перекроют движение транспорта. Запрет на парковку и проезд через Театральную площадь для автомобилистов будет действовать с 23:00 среды, 6 марта до 20:00 четверга, 7 марта.
В администрации Твери сообщили, что на площади пройдут торжественные мероприятия. Перечень всех городских событий посвященных весеннему празднику доступен на официальном сайте администрации города в разделе «Объявления».
Водителей просят проявить бдительность и заранее продумывать свой маршрут, с учетом изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU