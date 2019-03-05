В Тверской области автомобилист не справился с управлением и оказался в кювете

СЕГОДНЯ 10:40 2019-03-05T10:40:40+03:00

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В понедельник, 4 марта, на 31 км автомобильной дороги Тверь-Ржев, которая проходит через Калининский район, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал мужчина. Неприятный инцидент случился, когда на часах было 11:00.

Известно, что 62-летний водитель Hyundai Accent не справился с управлением автомобилем и съехал в кювет, где затем иномарка еще и опрокинулась.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результе аварии водитель с различными травмами был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU