В Тверской области автомобилист не справился с управлением и оказался в кювете
Потерпевший попал с различными травмами в больницу
Водителя иномарки пришлось госпитализировать Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В понедельник, 4 марта, на 31 км автомобильной дороги Тверь-Ржев, которая проходит через Калининский район, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал мужчина. Неприятный инцидент случился, когда на часах было 11:00.
Известно, что 62-летний водитель Hyundai Accent не справился с управлением автомобилем и съехал в кювет, где затем иномарка еще и опрокинулась.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результе аварии водитель с различными травмами был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU