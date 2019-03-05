Пьяный водитель выехал на встречную полосу и врезался в легковушку в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:31 2019-03-05T10:31:22+03:00

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В Тверской области пьяный водитель спровоцировал аварию. Около 14:30 4 марта в Спировском районе на улице Речной столкнулись «УАЗ 315195» и «НИССАН АЛЬМЕРА».

37-летний мужчина сел за руль «УАЗа» в состоянии алкогольного опьянения. Он ехал в сторону улицы Пушкина в Спирово. Водитель не правильно выбрал скорость для движения и не учел дорожные условия.

В результате автомобиль выехал на полосу встречного движения, и там врезался в легковушку, которой управлял 65-летний водитель.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате аварии травмы получил водитель иномарки. Его доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU