2019-03-05T10:01:27+03:00
Происшествия

Молодой автомобилист сбил на "зебре" 18-летнюю девушку в Твери

Пострадавшей помощь оказали медики
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Авария произошла в темное время суток Фото: УГИБДД России по Тверской областиАвария произошла в темное время суток Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

В Твери на улице Орджоникидзе сбили 18-летнюю девушку. Авария произошла 4 марта около 19:00.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 22-летний водитель ехал на автомобиле «OPEL ASTRA». Он не заметил и сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства возле дома №3.

В связи с противоречивостью показаний участников ДТП, материал направлен на административное расследование.

Пострадавшую доставили в приемное отделение ГБУЗ БСМП Твери. Медики оказали ей необходимую помощь и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24