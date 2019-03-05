Молодой автомобилист сбил на "зебре" 18-летнюю девушку в Твери
Пострадавшей помощь оказали медики
Авария произошла в темное время суток Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери на улице Орджоникидзе сбили 18-летнюю девушку. Авария произошла 4 марта около 19:00.
По информации УГИБДД России по Тверской области, 22-летний водитель ехал на автомобиле «OPEL ASTRA». Он не заметил и сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства возле дома №3.
В связи с противоречивостью показаний участников ДТП, материал направлен на административное расследование.
Пострадавшую доставили в приемное отделение ГБУЗ БСМП Твери. Медики оказали ей необходимую помощь и отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU