Кортеж с печью и скоморохами откроет масленичные гулянья в Горсаду Твери

СЕГОДНЯ 09:32 2019-03-05T09:34:08+03:00

Гулянья пройдут во всех районах города, но центральной площадкой станет Горсад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Твери продолжаются тематические мероприятия, посвященные Масленичной неделе. Народные гулянья пройдут во всех районах города.

До 10 марта включительно пройдут тематические беседы о традициях Масленичной недели, различные игровые и спортивные программы, театрализованные представления, мастер-классы по изготовлению кукол Масленицы. Организовывают их Дома культуры и досуговые центры.

В воскресенье, 10 марта в Твери запланированы общегородские гулянья. В 11:20 от ДК «Химволокно» стартует масленичный кортеж со стилизованной печью со скоморохами. Проедет он через улицы Вагжанова и Советская до Городского сада. Именно территория парка станет центральной площадкой масленичных гуляний.

С 12:00 в Горсаду начнется театрализованная концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов города, игры и конкурсы. Все желающие поучаствовать в мастер-классах и интерактивах.

В администрации Твери рассказали, что около центрального входа развернутся костюмированные показательные выступления, скоморошьи потехи, кулачные и шапочные бои. Кроме того, в Городском саду будет организована праздничная торговля. А в 16:00 будет традиционное сжигание чучела.

ИСТОЧНИК KP.RU