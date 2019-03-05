Студенты тверских учебных заведений могут принять участие в донорских акциях
В Твери проходит донорская акция для студентов.
5 марта к акции присоединяются учащиеся колледжа имени Коняева, медицинского колледжа и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), а 14 марта - студенты Тверского педагогического колледжа.
Прийти ребята должны в ГКУЗ «Тверская областная станция переливания крови». Донором может стать только здоровый совершеннолетний человек, вес тела которого не меньше 50 килограмм. Существуют также определенные противопоказания к донорству крови и ее компонентов. Для участия в донорской акции при себе необходимо иметь паспорт.
Перед сдачей крови у донора измеряют температуру тела, артериальное давление, ритмичность и частоту пульса. Также человека обследует врач-трансфузиолог.
Напомним, что в 2018 году 6988 человек-доноров сдали почти 7 892 литра крови.
ИСТОЧНИК KP.RU