2019-03-05T08:13:11+03:00
Здоровье

Студенты тверских учебных заведений могут принять участие в донорских акциях

Донором может стать только здоровый совершеннолетний человек, который весит более 50 кг
Виктория ЖУКОВА
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Доноры помогают людямДоноры помогают людямФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Твери проходит донорская акция для студентов.

5 марта к акции присоединяются учащиеся колледжа имени Коняева, медицинского колледжа и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), а 14 марта - студенты Тверского педагогического колледжа.

Прийти ребята должны в ГКУЗ «Тверская областная станция переливания крови». Донором может стать только здоровый совершеннолетний человек, вес тела которого не меньше 50 килограмм. Существуют также определенные противопоказания к донорству крови и ее компонентов. Для участия в донорской акции при себе необходимо иметь паспорт.

Перед сдачей крови у донора измеряют температуру тела, артериальное давление, ритмичность и частоту пульса. Также человека обследует врач-трансфузиолог.

Напомним, что в 2018 году 6988 человек-доноров сдали почти 7 892 литра крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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