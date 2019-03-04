В Твери подведут итоги конкурса молодых поэтов

4 Март 23:09 2019-03-04T23:09:50+03:00

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Всероссийский конкурс, который проходит уже в третий раз, был организован по инициативе нашего выдающегося земляка Андрея Дементьева, который и предложил назвать его «Зеленый листок». Именно на страницах зеленого цвета в журнале «Юность» публиковались произведения молодых литераторов.

В прошлогоднем конкурсе участвовало около 700 начинающих поэтов со всех концов страны, представивших на суд жюри две тысячи своих сочинений, которые были оценены известными мастерами слова.

Итоги конкурса будут подведены 21 марта в «Доме поэзии Андрея Дементьева». Там же состоится открытие выставки к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина, на которой будут представлены экспонаты из санкт-петербургского музея великого поэта.

В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте 16 – 29 лет. Заявки можно присылать по адресу электронной почты dom.poezii@mail.ru с пометкой «На конкурс». Победители будут награждены денежными премиями.

ИСТОЧНИК KP.RU