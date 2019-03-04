Безработный мужчина обналичил банковскую карту своего собутыльника в Твери

СЕГОДНЯ 19:21 2019-03-04T19:21:02+03:00

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В Твери у 52-летнего мужчину произошло несанкционированное списание денег с банковской карты. Ущерб составил 45 тысяч рублей. По сигналу на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские выяснили, что потерпевший распивал у себя дома алкоголь с малознакомым мужчиной. После того, как приятель ушел, хозяин квартиры обнаружил пропажу банковской карты. Его собутыльник быстро обналичил карту в ближайшем банкомате и скрылся.

Личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый, безработный 48-летний местный житель. Мужчина в содеянном сознался и рассказал, что все деньги уже потратил.

В его отношении возбуждено уголовное дело – сообщают в УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU