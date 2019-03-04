Перед весенним праздником девушки будет соревноваться в меткости в Твери

СЕГОДНЯ 18:36 2019-03-04T18:36:51+03:00

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В Твери пройдет городской турнир по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Состязания будут приурочены к Международному женскому Дню, поэтому соревноваться в меткости будут только женщины.

В администрации Твери рассказали, как будет проходить турнир. Участвовать можно, как командами по три человека, так и лично. Допускаются к соревнованиям члены общества «Динамо», военнослужащие, сотрудники (работники), специалисты и служащие федеральных органов исполнительной власти РФ.

Стрелять девушки будут из боевого пистолета, стоя с одной или двух рук, без опоры. У каждой есть три пробных выстрела и 10 зачетных, время на выполнение упражнения – 10 минут.

Турнир проводится с целью пропаганды физической культуры и спорта, популяризации и развития пулевой стрельбы в Твери, а также повышения спортивного мастерства участников соревнований, укрепления дружеских, спортивных связей между спортивными организациями.

Начнутся соревнования в 11:00 5 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU