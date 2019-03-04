2019-03-04T18:01:12+03:00
Общество

После пропажи 16-летней девушки в Тверской области следователи СК возбудили уголовное дело

Подросток уже не первый раз убегает из дома
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Уточняются все версии случившегосяУточняются все версии случившегосяФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Тверской области пропала 16-летняя девушка. 22 февраля она ушла в неизвестном направлении из дома, который расположен в селе Козлово Спировского района Тверской области. Её местонахождение до настоящего времени не установлено.

В связи со случившимся была незамедлительно организована процессуальная проверка и осуществлен выезд по месту жительства подростка. Наряды территориального отдела полиции были ориентированы на поиск подростка.

- Поскольку в ходе доследственной проверки установлено отсутствие объективных данных, указывающих на намерение несовершеннолетней беспричинно и на длительное время покинуть свое место жительства, а также в целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств ее безвестного исчезновения, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства, - сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.

В рамках расследования уголовного дела следователи и криминалисты СК проводят следственные действия, а органами внутренних дел оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения девушки. Уточняются все версии случившегося.

Ищут девушку следователи СК, полицейские и волонтеры.

Информацию о пропавшей можно сообщить по телефону СУ СК России по Тверской области: 8 (48233) 6-13-77, 8 (4822) 65-62-82, 65-62-07, либо в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Перед весенним праздником девушки будет соревноваться в меткости в Твери
Как поесть блинов и не отравиться советуют жителям Тверской области
В Твери арестовали мужчину, который избил падчерицу
Отметить Масленицу хороводами, блинами и забавами приглашают в ДК "Пролетарка" Твери
Ликвидирован прорыв на магистральном водоводе на улице Старобежецкой в Твери
Чиновница из Тверской области незаконно разжилась крупной суммой денег
Лобовое столкновение в Тверской области: один человек погиб, двое пострадали
Первенство России по фигурному катанию на коньках пройдет на тверском льду
В четырех районах Тверской области зарегистрирован высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом
Родители школьников сдают ЕГЭ в Тверской области
18-летний парень ограбил на проспекте Победы в Твери молодого мужчину
Любовь Огиенко покинула пост заместителя главы администрации Твери
Троих пострадавших в аварии с микроавтобусом доставили вертолётом санавиации в больницу Твери
Из-за подозрительного предмета эвакуировали торговый центр в Твери
Арт-встреча "Цветочное настроение" пройдет в Тверском императорском дворце
В течение дня на дорогах Тверской области два ребенка попали под колеса автомобилей
После аварии с микроавтобусом в Тверской области следователи СК возбудили уголовное дело в отношении перевозчика
В масленичную неделю в Тверской области будет много веселья: фестивали, экскурсии, туры, конкурсы и народные игры