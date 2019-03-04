После пропажи 16-летней девушки в Тверской области следователи СК возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 18:01 2019-03-04T18:01:12+03:00

Подросток уже не первый раз убегает из дома

Изменить размер текста: A A

В Тверской области пропала 16-летняя девушка. 22 февраля она ушла в неизвестном направлении из дома, который расположен в селе Козлово Спировского района Тверской области. Её местонахождение до настоящего времени не установлено.

В связи со случившимся была незамедлительно организована процессуальная проверка и осуществлен выезд по месту жительства подростка. Наряды территориального отдела полиции были ориентированы на поиск подростка.

- Поскольку в ходе доследственной проверки установлено отсутствие объективных данных, указывающих на намерение несовершеннолетней беспричинно и на длительное время покинуть свое место жительства, а также в целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств ее безвестного исчезновения, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства, - сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.

В рамках расследования уголовного дела следователи и криминалисты СК проводят следственные действия, а органами внутренних дел оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения девушки. Уточняются все версии случившегося.

Ищут девушку следователи СК, полицейские и волонтеры.

Информацию о пропавшей можно сообщить по телефону СУ СК России по Тверской области: 8 (48233) 6-13-77, 8 (4822) 65-62-82, 65-62-07, либо в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU