Как поесть блинов и не отравиться советуют жителям Тверской области

СЕГОДНЯ 17:18 2019-03-04T17:18:56+03:00

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Время и желание готовить домашние блинчики есть не у всех. Чтобы угоститься покупными блинами и не получить к ним неприятный бонус в виде пищевого отравления, необходимо соблюсти несколько правил, о которых напоминает Роспоребнадзор:

- обращайте внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности, целостность упаковки;

- тщательно изучите этикетку на наличие всей необходимой информации (наименование продукции, состав, дату изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, показатели пищевой ценности, сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением ГМО, единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Евразийского экономического союза);

- идеальный состав: мука, молоко и куриные яйца, однако, использование сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено;

- не приобретайте блины в местах несанкционированной торговли и с рук.

Вкусной Масленицы!

ИСТОЧНИК KP.RU