В Твери арестовали мужчину, который избил падчерицу
У девочки были обнаружены кровоподтеки
Дебошир получил 10 суток административного арестаФото: Виктор Пилицкий
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В Твери Заволжский районный суд назначил наказание мужчине, который избил свою несовершеннолетнюю падчерицу.
Произошел инцидент в августе 2018 года на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Отчим нанес девочке несколько ударов кулаком по лицу и спине. Согласно заключению эксперта, у ребенка образовались кровоподтеки на лице и еще три кровоподтека на задней поверхности грудной клетки. Эти повреждения расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью.
В пресс-службе суда сообщили, что дебошир получил 10 суток административного ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU