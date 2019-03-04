2019-03-04T17:03:30+03:00
Общество

В Твери арестовали мужчину, который избил падчерицу

У девочки были обнаружены кровоподтеки
Виктория ЖУКОВА
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Дебошир получил 10 суток административного арестаДебошир получил 10 суток административного арестаФото: Виктор Пилицкий
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В Твери Заволжский районный суд назначил наказание мужчине, который избил свою несовершеннолетнюю падчерицу.

Произошел инцидент в августе 2018 года на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Отчим нанес девочке несколько ударов кулаком по лицу и спине. Согласно заключению эксперта, у ребенка образовались кровоподтеки на лице и еще три кровоподтека на задней поверхности грудной клетки. Эти повреждения расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью.

В пресс-службе суда сообщили, что дебошир получил 10 суток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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