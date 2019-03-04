В Твери арестовали мужчину, который избил падчерицу

СЕГОДНЯ 17:03 2019-03-04T17:03:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери Заволжский районный суд назначил наказание мужчине, который избил свою несовершеннолетнюю падчерицу.

Произошел инцидент в августе 2018 года на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Отчим нанес девочке несколько ударов кулаком по лицу и спине. Согласно заключению эксперта, у ребенка образовались кровоподтеки на лице и еще три кровоподтека на задней поверхности грудной клетки. Эти повреждения расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью.

В пресс-службе суда сообщили, что дебошир получил 10 суток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU