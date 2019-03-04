Ликвидирован прорыв на магистральном водоводе на улице Старобежецкой в Твери

СЕГОДНЯ 16:55 2019-03-04T16:55:21+03:00

Ремонт потребовал больше времени, чем планировалось

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По сообщению администрации города сегодня, 4 марта, уже в 14:00 работы по устранению повреждения на водоводе в Затверецкой части города завершены, идёт заполнение и промывка системы.

Прорыв на магистральном водоводе диаметром 600 мм произошёл в воскресенье, 3 марта, около 17:30. Ремонт вели аварийные бригады «Водоканала».

Изначально планировалось полностью справиться с аварией к 8 часам сегодняшнего утра, однако работа потребовала больше времени.

После заполнения системы водоснабжение города должно обеспечиваться по штатной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU