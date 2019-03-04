2019-03-04T16:32:57+03:00
Происшествия

Чиновница из Тверской области незаконно разжилась крупной суммой денег

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело
Альберт БОЙКОВ
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Бывшая чиновница попала под уголовную статьюБывшая чиновница попала под уголовную статьюФото: Анна КОЛПАКОВА
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Прокурор Кувшиновского района Тверской области утвердил обвинительное заключение в отношении одной из бывших местных чиновниц. Обвиняемая являясь главой муниципального образования «Борковское сельское поселение», а также руководительницей местной администрации незаконно завладела суммой в 23 900 рублей.

Было установлено, что женщина заключила со своей знакомой фиктивные договоры по возмездному оказанию услуг для администрации сельского поселения по перевозке муниципальных служащих, которые по сути не осуществлялись.

Как сообщает прокуратура Тверской области, в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 159 УК РФ. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Кувшиновский районный суд, где будет рассмотрено по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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