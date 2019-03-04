Родители школьников сдают ЕГЭ в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:45 2019-03-04T14:45:25+03:00

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ. Фото: Александр ГЛУЗ

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Вопреки названию, дней на акцию отведено два - 4 и 5 марта. 4 марта единый госэкзамен сдают жители Торжка, Ржева и Конаковского района, 5 марта — Твери. Среди участников не только родители будущих выпускников, но и политики, общественные деятели, специалисты различных отраслей.

- Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой, - сообщают в правительстве региона.

Напомним, Тверская область – один из восьми регионов России, где в этом году впервые ЕГЭ будет проведён в новом формате: доставка экзаменационных материалов в пункты проведения экзамена будет осуществляться по закрытому каналу в Интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU