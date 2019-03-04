2019-03-04T14:45:25+03:00
Общество

Родители школьников сдают ЕГЭ в Тверской области

Регион присоединился к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ.Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Вопреки названию, дней на акцию отведено два - 4 и 5 марта. 4 марта единый госэкзамен сдают жители Торжка, Ржева и Конаковского района, 5 марта — Твери. Среди участников не только родители будущих выпускников, но и политики, общественные деятели, специалисты различных отраслей.

- Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой, - сообщают в правительстве региона.

Напомним, Тверская область – один из восьми регионов России, где в этом году впервые ЕГЭ будет проведён в новом формате: доставка экзаменационных материалов в пункты проведения экзамена будет осуществляться по закрытому каналу в Интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Перед весенним праздником девушки будет соревноваться в меткости в Твери
После пропажи 16-летней девушки в Тверской области следователи СК возбудили уголовное дело
Как поесть блинов и не отравиться советуют жителям Тверской области
В Твери арестовали мужчину, который избил падчерицу
Отметить Масленицу хороводами, блинами и забавами приглашают в ДК "Пролетарка" Твери
Ликвидирован прорыв на магистральном водоводе на улице Старобежецкой в Твери
Чиновница из Тверской области незаконно разжилась крупной суммой денег
Лобовое столкновение в Тверской области: один человек погиб, двое пострадали
Первенство России по фигурному катанию на коньках пройдет на тверском льду
В четырех районах Тверской области зарегистрирован высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом
18-летний парень ограбил на проспекте Победы в Твери молодого мужчину
Любовь Огиенко покинула пост заместителя главы администрации Твери
Троих пострадавших в аварии с микроавтобусом доставили вертолётом санавиации в больницу Твери
Из-за подозрительного предмета эвакуировали торговый центр в Твери
Арт-встреча "Цветочное настроение" пройдет в Тверском императорском дворце
В течение дня на дорогах Тверской области два ребенка попали под колеса автомобилей
После аварии с микроавтобусом в Тверской области следователи СК возбудили уголовное дело в отношении перевозчика
В масленичную неделю в Тверской области будет много веселья: фестивали, экскурсии, туры, конкурсы и народные игры