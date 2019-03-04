Первенство России по фигурному катанию на коньках пройдет на тверском льду

СЕГОДНЯ 15:33 2019-03-04T15:33:27+03:00

16, 17 и 18 марта СК «Юбилейный» будет открыт для всех желающих Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Тверь с 14 по 18 марта принимает Первенство России по фигурному катанию на коньках «Мемориал С.А. Жука» среди спортсменов младшего возраста. Состязания будут проходить в спорткомплексе «Юбилейный». Турнир соберет более 100 сильнейших юных фигуристов со всей страны - это одно из самых крупных и статусных спортивных состязаний по фигурному катанию.

16, 17 и 18 марта СК «Юбилейный» будет открыт для всех желающих. Посмотреть выступления фигуристов смогут все жители.

Выступать будут юноши и девушки в двух возрастных группах: старшая - 2006-2007 года рождения и младшая - 2008 года рождения и моложе. Программа состязаний включает в себя три вида элементов (прыжки, каскад прыжков, вращение и дорожка шагов), короткую и произвольную программы.

Тверскую область на турнире представит воспитанница Спортивной школы ФФКТО Алина Горбачева.

ИСТОЧНИК KP.RU