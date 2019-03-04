2019-03-04T15:33:27+03:00
Спорт

Первенство России по фигурному катанию на коньках пройдет на тверском льду

Посмотреть выступления фигуристов смогут все желающие
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
16, 17 и 18 марта СК «Юбилейный» будет открыт для всех желающих16, 17 и 18 марта СК «Юбилейный» будет открыт для всех желающихФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Тверь с 14 по 18 марта принимает Первенство России по фигурному катанию на коньках «Мемориал С.А. Жука» среди спортсменов младшего возраста. Состязания будут проходить в спорткомплексе «Юбилейный». Турнир соберет более 100 сильнейших юных фигуристов со всей страны - это одно из самых крупных и статусных спортивных состязаний по фигурному катанию.

16, 17 и 18 марта СК «Юбилейный» будет открыт для всех желающих. Посмотреть выступления фигуристов смогут все жители.

Выступать будут юноши и девушки в двух возрастных группах: старшая - 2006-2007 года рождения и младшая - 2008 года рождения и моложе. Программа состязаний включает в себя три вида элементов (прыжки, каскад прыжков, вращение и дорожка шагов), короткую и произвольную программы.

Тверскую область на турнире представит воспитанница Спортивной школы ФФКТО Алина Горбачева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Перед весенним праздником девушки будет соревноваться в меткости в Твери
После пропажи 16-летней девушки в Тверской области следователи СК возбудили уголовное дело
Как поесть блинов и не отравиться советуют жителям Тверской области
В Твери арестовали мужчину, который избил падчерицу
Отметить Масленицу хороводами, блинами и забавами приглашают в ДК "Пролетарка" Твери
Ликвидирован прорыв на магистральном водоводе на улице Старобежецкой в Твери
Чиновница из Тверской области незаконно разжилась крупной суммой денег
Лобовое столкновение в Тверской области: один человек погиб, двое пострадали
В четырех районах Тверской области зарегистрирован высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом
Родители школьников сдают ЕГЭ в Тверской области
18-летний парень ограбил на проспекте Победы в Твери молодого мужчину
Любовь Огиенко покинула пост заместителя главы администрации Твери
Троих пострадавших в аварии с микроавтобусом доставили вертолётом санавиации в больницу Твери
Из-за подозрительного предмета эвакуировали торговый центр в Твери
Арт-встреча "Цветочное настроение" пройдет в Тверском императорском дворце
В течение дня на дорогах Тверской области два ребенка попали под колеса автомобилей
После аварии с микроавтобусом в Тверской области следователи СК возбудили уголовное дело в отношении перевозчика
В масленичную неделю в Тверской области будет много веселья: фестивали, экскурсии, туры, конкурсы и народные игры