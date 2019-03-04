2019-03-04T16:16:24+03:00
Происшествия

Лобовое столкновение в Тверской области: один человек погиб, двое пострадали

Водитель легковушку выехал на встречную полосу
Виктория ЖУКОВА
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В аварии погиб один человек Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ аварии погиб один человек Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области около 08:00 в понедельник, 4 марта произошло лобовое столкновение «ВАЗ 2115» и «Chevrolet Niva». Автомобили не поделили проезд на дороге Куженкино – Бологое в Бологовском районе.

По предварительной информации, водитель «ВАЗа» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Автомобиль занесло, и он врезался во внедорожник, который ехал во встречном направлении. Одна из машин вылетела в кювет.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что водитель «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте происшествия. Пострадали в аварии еще два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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