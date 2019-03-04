2019-03-04T15:00:44+03:00
Здоровье

В четырех районах Тверской области зарегистрирован высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

Но в целом болеть жители стали меньше
Виктория ЖУКОВА
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На девятой неделе в целом на территории Верхневолжья заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже предыдущей неделиНа девятой неделе в целом на территории Верхневолжья заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже предыдущей неделиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области подвели еженедельные итоги мониторинга эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Болеть жители региона стали меньше. На девятой неделе в целом на территории Верхневолжья заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже предыдущей недели (- 3,8 %). В то же время эпидпорог не превышен.

В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в Западнодвинском, Торжокском, Спировском и в Сандовском районах.

В структуре циркулирующих респираторных вирусов наибольший удельный вес составляют вирусы гриппа А, среди которых превалирует А(H3N2). А среди вирусов негриппозной этиологии преобладают вирусы парагриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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