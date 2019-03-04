18-летний парень ограбил на проспекте Победы в Твери молодого мужчину
В Твери у 28-летнего местного жителя на проспекте Победы открыто похитили барсетку, в которой лежал кошелек с деньгами, документы и сотовый телефон. Ущерб составил 8 500 рублей. Молодой человек обратился к полицейским, описав нападавшего.
На розыск злоумышленника оперативный дежурный ориентировал полицейские патрули. Во время отработки близлежащей к месту происшествия территории, сотрудники полиции заметили молодого человека, который подходит под описание разыскиваемого. Стражи правопорядка задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
- Предполагаемым грабителем оказался безработный 18-летний местный житель. Молодой человек свою вину полностью признал, - сообщили в УМДВ России по Тверской области.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU