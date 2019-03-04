2019-03-04T14:22:42+03:00
Происшествия

18-летний парень ограбил на проспекте Победы в Твери молодого мужчину

Грабителя оперативно задержали полицейские
Виктория ЖУКОВА
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В отношении мужчины возбуждено уголовное делоВ отношении мужчины возбуждено уголовное делоФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Твери у 28-летнего местного жителя на проспекте Победы открыто похитили барсетку, в которой лежал кошелек с деньгами, документы и сотовый телефон. Ущерб составил 8 500 рублей. Молодой человек обратился к полицейским, описав нападавшего.

На розыск злоумышленника оперативный дежурный ориентировал полицейские патрули. Во время отработки близлежащей к месту происшествия территории, сотрудники полиции заметили молодого человека, который подходит под описание разыскиваемого. Стражи правопорядка задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

- Предполагаемым грабителем оказался безработный 18-летний местный житель. Молодой человек свою вину полностью признал, - сообщили в УМДВ России по Тверской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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