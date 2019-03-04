2019-03-04T13:55:08+03:00
Политика

Любовь Огиенко покинула пост заместителя главы администрации Твери

На эту должность назначена Людмила Хоменко
Виктория ЖУКОВА
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Любовь Николаевна Огиенко Фото: tver.er.ruЛюбовь Николаевна Огиенко Фото: tver.er.ru
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Заместитель Главы администрации Твери по вопросам социальной сферы Любовь Огиенко покидает свой пост по собственному желанию. Эту должность с 5 марта займет Людмила Хоменко. Перед новым заместителем поставлена задача уделить особое внимание реализации национальных проектов в отрасли образования и социальной сфере.

Людмила Хоменко работает в системе органов муниципальной власти уже более 15 лет. Свою карьеру она начинала с должности главного специалиста управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации Твери. После этого работала на руководящих должностях в администрации Московского района, а в 2015-2016 гг. занимала должность главы администрации Центрального района, в последние три года работала в статусе главы администрации Московского района.

В должности заместителя главы администрации города будет курировать работу отраслей образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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