Арт-встреча "Цветочное настроение" пройдет в Тверском императорском дворце
9 марта Тверская областная картинная галерея приглашает на арт-встречу всех желающих попробовать свои силы в изображении цветов. Встреча так и называется "Цветочное настроение".
- У Вас есть уникальная возможность познакомиться с творчеством известных художников и создать собственную картину в стенах Тверского Императорского дворца! Вас ждут новые знакомства, прекрасная творческая атмосфера, фотографии на память, самостоятельно написанная картина, - уточняют организаторы.
Предварительная запись обязательна. Тел.: 34-62-43.
Время: 9 марта в 12:00
Цена: 600 руб. (все материалы включены в стоимость).
Адрес: ул. Советская, д. 3 (Тверской императорский дворец).
Возрастная категория: 16+
ИСТОЧНИК KP.RU