Арт-встреча "Цветочное настроение" пройдет в Тверском императорском дворце

СЕГОДНЯ 12:43 2019-03-04T12:43:49+03:00

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9 марта Тверская областная картинная галерея приглашает на арт-встречу всех желающих попробовать свои силы в изображении цветов. Встреча так и называется "Цветочное настроение".

- У Вас есть уникальная возможность познакомиться с творчеством известных художников и создать собственную картину в стенах Тверского Императорского дворца! Вас ждут новые знакомства, прекрасная творческая атмосфера, фотографии на память, самостоятельно написанная картина, - уточняют организаторы.

Предварительная запись обязательна. Тел.: 34-62-43.

Время: 9 марта в 12:00

Цена: 600 руб. (все материалы включены в стоимость).

Адрес: ул. Советская, д. 3 (Тверской императорский дворец).

Возрастная категория: 16+

ИСТОЧНИК KP.RU