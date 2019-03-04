В течение дня на дорогах Тверской области два ребенка попали под колеса автомобилей

СЕГОДНЯ 12:30 2019-03-04T12:30:12+03:00

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В воскресенье, 3 марта, в Тверской области произошло два ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние пешеходы. В Конаково на улицы Свободы напротив дома №198, 19-летняя обладательницы Лады Калина сбила 12-летнюю девочку, которая пыталась перейти дорогу в неположенном месте.

Похожая авария произошла в Осташкове на улице Рабочей возле дома №34. Известно, что водитель Лады Гранта сбил 10-летнюю девочку, которая так же хотела пересечь проезжую часть в неустановленном месте. Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, обе потерпевшие в итоге были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU