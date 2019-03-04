2019-03-04T11:36:40+03:00
Звезды

В масленичную неделю в Тверской области будет много веселья: фестивали, экскурсии, туры, конкурсы и народные игры

И обязательно много блинов
Виктория ЖУКОВА
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Началась масленичная неделяНачалась масленичная неделяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С 4 марта начинается масленичная неделя. В Тверской области этому празднику будет посвящен ряд событий. Так, музеи и культурные центры предлагают жителям и гостям Верхневолжья принять участие в интерактивных и развлекательных программах, экскурсиях, мастер-классах, конкурсах.

Например, с 4 по 10 марта в музее-тереме «Торжокских золотошвей» «Птицы счастья» пройдут развлекательные мероприятия с русскими народными играми. Гости смогут посетить музей, а также историческую экскурсию по Торжку, мастер-классы по росписи деревянной свистульки.

10 марта начнется VI масленичный фестиваль «Блин с припёком». В этом году он будет приурочен к 220-летию со дня рождения великого поэта Пушкина.

В Твери Масленицу отметят во всех районах, самые масштабные гулянья запланированы в Городском саду.

Провожать зиму будут и в Кашинском городском округе, и в деревне Матино, и в селе Замытье Рамешковского района. Уже традиционно встречать весну будут в усадьбе Домотканово в деревне Красная Новь Калининского района. 10 марта там состоится праздник «Широкая Масленица». В программе – народные игры и забавы, конкурсы, традиционные угощения, сжигание масленичного чучела, катание на лошадях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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