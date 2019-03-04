2019-03-04T11:27:18+03:00
Происшествия

Перевозчик – участник ДТП под Кашином Тверской области нарушал требования к перевозке пассажиров

Об этом заявили в правительстве региона
Виктория ТУШКОВА
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Автобус отбросило в кювет и перевернуло на крышу. Фото: Управление ГИБДД по Тверской области.Автобус отбросило в кювет и перевернуло на крышу. Фото: Управление ГИБДД по Тверской области.
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- При проведении предварительной проверки дорожно - транспортного происшествия под Кашином, в котором пострадали десять человек, выяснилось, что микроавтобус с пассажирами осуществлял перевозку под видом «заказной», - сообщает пресс-служба правительства Тверской области. - Выявлены факты, указывающие на нарушения требований, предъявляемых к перевозке пассажиров, а также на наличие технических неисправностей у микроавтобуса.

Ранее исполнительный директор Тверского автотранспортного союза Владимир Густов заявил в телефонном разговоре с «КП»-Тверь», что перевозчик работал по маршруту регулярных перевозок, и пассажиры микроавтобуса были застрахованы.

Напомним, ДТП с десятью пострадавшими произошло 3 марта на автодороге «Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино» в Кашинском районе. Столкнулись пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz и легковое авто Nissan Almera. Деятельность перевозчика, которому принадлежит микроавтобус, проверяет следственный комитет. Против водителя легковушки возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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