Три автомобиля столкнулись в Твери

СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-04T11:03:21+03:00

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В субботу, 2 марта, в Твери произошло ДТП с тремя автомобилями. Авария случилась на улице Орджоникидзе в районе дома №22, когда на часах было около 21:55.

Установлено, что 36-летний водитель Chevrolet Aveo выехав на встречную полосу врезался в Renault Sr, обладатель которого остановился на перекрестке для совершения поворота налево. После этого Chevrolet врезался еще и в Mitsubishi Lancer.

Как сообщает УГИБДД РФ по Тверской области, водитель Chevrolet отказался проходить медицинское освидетельствование. В результате полицейские составили два административных протокола. Кроме того, в больницу был доставлен водитель Reno, где ему оказали помощь, а после отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU