Микроавтобус, который попал в аварию в Тверской области, был неисправен

СЕГОДНЯ 11:02 2019-03-04T11:02:30+03:00

После столкновения с легковушкой автобус вылетел в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Перевозчика, микроавтобус которого 3 марта попал в серьёзную аварию в Тверской области, ждут проверки. Такое распоряжение дал губернатор Игорь Руденя.

По предварительной информации, на автодороге Калязин - Кашин - Горицы – Кушалино водитель легкового «Nissan Almera» выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с микроавтобусом, который перевозил пассажиров из Сергиева Посада в Кашин. Маршрутка после удара вылетела в кювет.

В областном правительстве сообщили, что микроавтобус ездил под видом «заказного». Перевозчик нарушал требования, предъявляемые к перевозке пассажиров. Кроме того, у транспортного средства нашлись технические неисправности. А у водителя при себе отсутствовала карта маршрута.

В отношении водителя легкового автомобиля Следственным управлением УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело. А следователи СК проводят доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU