Два человека погибли и два пострадали при столкновении двух легковушек на дороге Тверь-Бежецк

СЕГОДНЯ 10:31 2019-03-04T10:31:14+03:00

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3 марта в Тверской области произошла жуткая авария. На 39 километре дороги Тверь-Бежецк-Весьегонск в Рамешковском районе столкнулись «Renault Sandero» и «Lada Priora».

По информации УГИБДД России по Тверской области, 36-летняя женщина-водитель отечественного автомобиля не справилась с управлением. Машину выбросило на встречную полосу, где она врезалась в иномарку. Причем резина на передних колесах «Лады» была зимняя, а на задних – летняя.

На месте происшествия погиб 40-летний пассажир отечественного автомобиля. Еще три человека были госпитализированы, но 4 марта стало известно о смерти одной из пострадавших – женщины, которая управляла «Ладой».

Кроме того, одна из пострадавших была беременна, врачам пришлось в срочном порядке проводить кесарево сечение.

ИСТОЧНИК KP.RU