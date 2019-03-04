Ремонт водовода на Старобежецкой улице в Твери займет еще несколько часов

СЕГОДНЯ 10:02 2019-03-04T10:04:30+03:00

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Коммунальщики продолжают ремонтные работы на Старобежецкой улице в Твери. Новый планируемый срок окончания работ – полдень 4 марта. Ранее сообщалось, что водоснабжение смогут полностью восстановить к утру понедельника.

Напомним, прорыв произошел около 17:30 3 марта. У жителей города либо отключили воду полностью, либо был снижен напор.

Сотрудники «Тверь Водоканал» ночью откачали воду и разработали грунт в том месте, где произошло повреждение. Также был вырезан поврежденный участок водовода и изготовлена фасонная часть.

Водоснабжение уже пустили в большую часть домов (без воды остается 20 частных домов), а давление в системе холодного водоснабжения было нормализовано к полуночи.

ИСТОЧНИК KP.RU