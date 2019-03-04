Три человека пострадали в аварии в Твери

СЕГОДНЯ 09:46 2019-03-04T09:46:00+03:00

Легковушки не поделили дорогу у "Глобуса"

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В Твери около 22:00 3 марта на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Псковской столкнулись две отечественные легковушки.

Один из водителей, по информации УГИБДД России по Тверской области, поворачивал налево к гипермаркетам. Он не предоставил преимущества в движении встречной легковушке и совершил столкновение.

По факту ДТП назначено административное расследование. Подробности случившегося выясняют автоинспекторы.

Во время столкновения травмы получили три человека. На месте происшествия работали врачи «скорой».

ИСТОЧНИК KP.RU