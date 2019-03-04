Один человек пострадал при столкновении трех фур на трассе М-11 в Тверской области
У мужчины серьезные травмы
Три фуры не поделили трассу М-11 Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области на 367 километре скоростной трассы М-11 в субботу, 2 марта столкнулись три фуры.
По предварительным данным, водитель одного из большегрузов проезжал не учел дорожные и погодные условия, когда проезжал Бологовский район. Двигался он в сторону Москвы. В результате он не успел вовремя затормозить и врезался в фуру, а та зацепила еще одну.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что все водители во время столкновения были трезвые. Серьезные травмы получил мужчина, который спровоцировал аварию. Его госпитализировали в Вышневолоцкую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU