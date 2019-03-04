2019-03-04T08:41:22+03:00
Общество

Плановые отключения электричества в Твери будут идти три дня

Без света останутся днем жители всех районов
Виктория ЖУКОВА
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Свет будут отключать в дневное времяСвет будут отключать в дневное времяФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Даже предпраздничная неделя не обходится в Твери без отключений электроэнергии. С 4 по 6 марта в городе пройдут планово-предупредительные работы. Чтобы специалисты смогли безопасно выполнить поставленные перед ними задачи, в отдельных домах свет будет отключен.

В понедельник, 4 марта без света останутся жители Заволжского и Пролетарского районов. С 09:00 до 16:00 электричества не будет по улицам: Маяковского, Туполева, Розы Люксембург, Белинского, Коробкова, Маслова, Арсения Степанова, 2-я, 3-я и 4-я Интернациональная, Дзержинского, Бориса Полевого. Также с 09:30 до 12:00 - в домах №105 и 107 по Петербургскому шоссе.

Во вторник и среду, 5 и 6 марта работы будут проходить во всех районах Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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