2019-03-03T21:01:34+03:00
Происшествия

В зоне пониженного давления подачи воды по официальным данным находятся два района Твери

На данный момент произведена локализация повреждённого участка, перекрыты задвижки
Виктория ТУШКОВА
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Давление подачи воды составляет 1,04 атмосфер в районах, попавших зону понижения давленияДавление подачи воды составляет 1,04 атмосфер в районах, попавших зону понижения давленияФото: Андрей КОПАЛОВ
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На месте коммунальной аварии продолжают работу бригады водоканала, там же присутствует оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тверской области во главе с начальником полковником внутренней службы Николаем Волковым.

На данный момент по информации МЧС региона произведена локализация повреждённого участка, перекрыты задвижки.

- В зоне пониженного давления находятся 2 района Твери (Центральный и Московский), - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Тверской области.

На данный момент давление подачи воды составляет 1,04 атмосфер в районах, попавших зону понижения давления, при штатных параметрах 2-2,5 атмосферы.

Ориентировочное время ликвидации аварии - 8 утра 4 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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