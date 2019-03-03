В зоне пониженного давления подачи воды по официальным данным находятся два района Твери
На месте коммунальной аварии продолжают работу бригады водоканала, там же присутствует оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тверской области во главе с начальником полковником внутренней службы Николаем Волковым.
На данный момент по информации МЧС региона произведена локализация повреждённого участка, перекрыты задвижки.
- В зоне пониженного давления находятся 2 района Твери (Центральный и Московский), - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Тверской области.
На данный момент давление подачи воды составляет 1,04 атмосфер в районах, попавших зону понижения давления, при штатных параметрах 2-2,5 атмосферы.
Ориентировочное время ликвидации аварии - 8 утра 4 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU