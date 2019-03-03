Из-за коммунальной аварии нет воды в нескольких районах Твери

СЕГОДНЯ 20:24 2019-03-03T20:26:38+03:00

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В некоторых частях Пролетарского, Московского, Центрального и Заволжского районов города с вечера 3 марта наблюдаются перебои с водой. Где-то холодной воды нет вообще, где-то она течёт лишь слабой струйкой.

В аварийной службе города подробностей порыва выяснить не удалось – там не берут трубку. Телефон "Водоканала" отвечает коротким гудком.

По информации правительства Тверской области произошло повреждение на магистральном водоводе диаметром 600 мм в районе Старобежецкой улицы.

- Две ремонтных бригады осуществляют локализацию поврежденного участка с перекрытием магистрали и отводящих сетей. Планируется, что к 21 часу участок будет полностью перекрыт, после чего водоснабжение города будет максимально приближено к нормативному за счет резервных сетей. В случае сохранения отключений воды в отдельных домах ООО «Тверь Водоканал» обеспечит подачу бочек с питьевой водой, - сообщает пресс-служба правительства Тверской области. - Плановый срок полной ликвидации повреждения - до утра 4 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU