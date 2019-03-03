2019-03-03T20:09:36+03:00
Происшествия

Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, спровоцировавшего ДТП с пассажирским автобусом в Тверской области

Следствие предполагает, что причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения водителем Ниссана
Виктория ТУШКОВА
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Ниссан отбросило в кювет. Фото: УГИБДД России по Тверской области.Ниссан отбросило в кювет. Фото: УГИБДД России по Тверской области.
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Сегодня, 3 марта, в воскресенье, в Кашинском районе на автодороге «Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино» произошло ДТП с участием легкового автомобиля Nissan Almera и пассажирского автобуса.

В отношении водителя легкового авто возбуждено уголовное дело.

- Следственным управлением УМВД России по Тверской области в отношении водителя Ниссан Алмера по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), - сообщили "КП"-Тверь" в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

Максимальная санкция по данному пункту статьи 264 УК предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет.

Автобус также оказался в кювете, где перевернулся на крышу. Фото: УГИБДД России по Тверской области.

Автобус также оказался в кювете, где перевернулся на крышу. Фото: УГИБДД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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