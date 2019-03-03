2019-03-03T18:44:48+03:00
Происшествия

Угонщика задержали полицейские в Твери

Мужчина покатался на чужой машине и оставил её в одном из дворов
Виктория ТУШКОВА
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Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ.Фото: Яна ЛИСИНА
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С заявлением об угоне автомобиля марки «ВАЗ» в дежурную часть Заволжского отдела полиции Твери обратился 59-летний местный житель. Машина исчезла ночью из двора его дома по Петербургскому шоссе.

Стражи порядка опросили заявителя, осмотрели место происшествия, изъяли следы и улики. Машина нашлась быстро:

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий похищенное транспортное средство было обнаружено в одном из городских дворов. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый 28-летний житель Твери. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где сознался в содеянном,- сообщила пресс-служба Управления МВД региона.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Статья максимально предусматривает лишение свободы до пяти лет.

Угонщик помещён в изолятор. Проверяется его на причастность к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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