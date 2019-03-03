Посылку с запрещёнными веществами получил по почте житель Тверской области
Полицейскими следователями завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ» в отношении жителя Конаковского района.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что мужчина через сеть Интернет заказал доставку стероидов, - рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.
Сильнодействующие вещества отправили ему из другого города обычной посылкой. С нею в руках подозреваемый и был задержан прямо на выходе из почтового отделения.
Количество сильнодействующих веществ, купленных мужчиной, было квалифицировано как крупный размер.
По сообщению УМВД региона, уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU