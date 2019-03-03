Праздник русского романса «Продлись, очарование» состоится в Твери
Областной праздник русского романса «Продлись, очарование» проводит Тверской областной Дом народного творчества 5 марта.
Романсы исполнят солисты и коллективы академического вокального направления из Твери: ансамбль солистов академического пения «Грёзы» (ДК «Химволокно»), солист народной хоровой академической капеллы Андрей Кирпу (ДК «Пролетарка»), ансамбль народной музыки «КалиNа-ART» Тверского областного Дома народного творчества; солисты Дома культуры «Сельмаш» Бежецкого района; ансамбль народной вокальной студии «Струны души» из Кимрского района.
Специальные гости – солисты Тверской академической областной филармонии, заслуженные артисты РФ Виктор Сухов и Ирина Гефеле – сообщает Тверской областной дом народного творчества.
Музыкальный вечер начнётся в 16:00 по адресу: г. Тверь ул. Советская д. 42 (ТОДНТ). Вход будет свободным.
ИСТОЧНИК KP.RU