2019-03-03T12:04:42+03:00
Звезды

Праздник русского романса «Продлись, очарование» состоится в Твери

Приглашают всех преданных поклонников и ценителей жанра
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Романсы исполнят солисты и коллективы академического вокала из ТвериРомансы исполнят солисты и коллективы академического вокала из ТвериФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Областной праздник русского романса «Продлись, очарование» проводит Тверской областной Дом народного творчества 5 марта.

Романсы исполнят солисты и коллективы академического вокального направления из Твери: ансамбль солистов академического пения «Грёзы» (ДК «Химволокно»), солист народной хоровой академической капеллы Андрей Кирпу (ДК «Пролетарка»), ансамбль народной музыки «КалиNа-ART» Тверского областного Дома народного творчества; солисты Дома культуры «Сельмаш» Бежецкого района; ансамбль народной вокальной студии «Струны души» из Кимрского района.

Специальные гости – солисты Тверской академической областной филармонии, заслуженные артисты РФ Виктор Сухов и Ирина Гефеле – сообщает Тверской областной дом народного творчества.

Музыкальный вечер начнётся в 16:00 по адресу: г. Тверь ул. Советская д. 42 (ТОДНТ). Вход будет свободным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Девять пострадавших: заказной микроавтобус столкнулся с легковым авто в Тверской области
Посылку с запрещёнными веществами получил по почте житель Тверской области
В конкурсе экскурсий о Великой Отечественной приглашают принять участие музеи Тверской области
Купил блинок – коту помог: акция «Даёшь коту масленицу» пройдёт в Тверской области
Выставка, посвящённая жизни и таланту великих оперных певиц, открылась в Твери
Весенний вернисаж: музейно-поэтическая встреча состоится в Твери
Полицейские вернули мужчине кошелёк, который у него похитили в кафе в Тверской области
В памятной галерее длиной 1418 шагов можно разместить фото фронтовиков из Тверской области
На пятьсот рублей оштрафовали руководителя МУПа, отключившего на три дня воду жильцам в Тверской области
Полицейские задержали девушку по подозрению в хранении наркотиков в Твери
Блинобол, деревенский стиль и сказки Пушкина: масленица в Тверской области будет интересной
Предъявлено обвинение задержанному за мошенничество на 14 миллионов рублей главе тверского секретного Центрального НИИ войск ВКО Сергею Ягольникову
Новый социальный проект, разработанный тверскими специалистами, поддержал Леонид Рошаль
Погрузиться в мир цвета и форм эбру приглашают больших и маленьких жителей Твери
В Тверской области будут применять умные приборы учёта потребления электричества
"Мисс Тверь-2019" стала 19-летняя Полина Шкваркина
В Тверской области подорожала копченая колбаса, но дешевле стали сосиски и гречка
Начался приём заявок на участие в поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в Тверской области
Свидетелей ограбления ювелирного магазина разыскивает полиция в Ржеве Тверской области
На дорогах Тверской области пройдет трехдневный «Контроль Трезвости»
Международный женский день отметят в Городском саду Твери
Президент России поблагодарил социального работника из Тверской области
В Твери можно будет приобщиться к ирландской культуре
В Твери прозвучит «Ода Армении»