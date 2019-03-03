Праздник русского романса «Продлись, очарование» состоится в Твери

СЕГОДНЯ 12:04 2019-03-03T12:04:42+03:00

Романсы исполнят солисты и коллективы академического вокала из Твери Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Приглашают всех преданных поклонников и ценителей жанра

Изменить размер текста: A A

Областной праздник русского романса «Продлись, очарование» проводит Тверской областной Дом народного творчества 5 марта.

Романсы исполнят солисты и коллективы академического вокального направления из Твери: ансамбль солистов академического пения «Грёзы» (ДК «Химволокно»), солист народной хоровой академической капеллы Андрей Кирпу (ДК «Пролетарка»), ансамбль народной музыки «КалиNа-ART» Тверского областного Дома народного творчества; солисты Дома культуры «Сельмаш» Бежецкого района; ансамбль народной вокальной студии «Струны души» из Кимрского района.

Специальные гости – солисты Тверской академической областной филармонии, заслуженные артисты РФ Виктор Сухов и Ирина Гефеле – сообщает Тверской областной дом народного творчества.

Музыкальный вечер начнётся в 16:00 по адресу: г. Тверь ул. Советская д. 42 (ТОДНТ). Вход будет свободным.

ИСТОЧНИК KP.RU