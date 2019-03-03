Купил блинок – коту помог: акция «Даёшь коту масленицу» пройдёт в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:31 2019-03-03T10:31:51+03:00

В помощь бездомным кошкам и собакам добровольцы из Нелидово организовали масленичную акцию Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нелидово организуют оригинальный сбор в помощь бездомным животным

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Запланированная на 10 марта акция - прекрасный способ внести свой вклад в доброе дело и угоститься вкусными блинами.

Под лозунгом «Купил блинок – коту помог! Кто блиночков купит пачку – тот спасёт одну собачку!» в нелидовском городском парке организуют сбор пожертвований для подопечных группы «Бездомные животные города Нелидово». В организации сбора волонтёрам помогает издание «Нелидовские известия».

Утром 10 марта в парке установят палатку для сбора пожертвований. Каждого, кто захочет помочь, угостят блинами с вареньем и мёдом, нальют чашечку горячего ароматного чая.

ИСТОЧНИК KP.RU