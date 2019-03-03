Купил блинок – коту помог: акция «Даёшь коту масленицу» пройдёт в Тверской области
В Нелидово организуют оригинальный сбор в помощь бездомным животным
В помощь бездомным кошкам и собакам добровольцы из Нелидово организовали масленичную акциюФото: Михаил ФРОЛОВ
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Запланированная на 10 марта акция - прекрасный способ внести свой вклад в доброе дело и угоститься вкусными блинами.
Под лозунгом «Купил блинок – коту помог! Кто блиночков купит пачку – тот спасёт одну собачку!» в нелидовском городском парке организуют сбор пожертвований для подопечных группы «Бездомные животные города Нелидово». В организации сбора волонтёрам помогает издание «Нелидовские известия».
Утром 10 марта в парке установят палатку для сбора пожертвований. Каждого, кто захочет помочь, угостят блинами с вареньем и мёдом, нальют чашечку горячего ароматного чая.
ИСТОЧНИК KP.RU