2019-03-03T10:31:51+03:00
Общество

Купил блинок – коту помог: акция «Даёшь коту масленицу» пройдёт в Тверской области

В Нелидово организуют оригинальный сбор в помощь бездомным животным
Виктория ТУШКОВА
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В помощь бездомным кошкам и собакам добровольцы из Нелидово организовали масленичную акциюВ помощь бездомным кошкам и собакам добровольцы из Нелидово организовали масленичную акциюФото: Михаил ФРОЛОВ
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Запланированная на 10 марта акция - прекрасный способ внести свой вклад в доброе дело и угоститься вкусными блинами.

Под лозунгом «Купил блинок – коту помог! Кто блиночков купит пачку – тот спасёт одну собачку!» в нелидовском городском парке организуют сбор пожертвований для подопечных группы «Бездомные животные города Нелидово». В организации сбора волонтёрам помогает издание «Нелидовские известия».

Утром 10 марта в парке установят палатку для сбора пожертвований. Каждого, кто захочет помочь, угостят блинами с вареньем и мёдом, нальют чашечку горячего ароматного чая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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