Весенний вернисаж: музейно-поэтическая встреча состоится в Твери

СЕГОДНЯ 20:03 2019-03-02T20:05:21+03:00

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В преддверии долгожданного весеннего тепла, завтра, 3 марта, в 14:00, всех желающих приглашают на поэтическую программу "Весенний Вернисаж". Она будет организована на площадке выставочного зала Тверской картинной галереи в бизнес-центре "Донской". Там соберутся молодые поэты, чтобы поделиться с гостями своим творчеством, вдохновением и весенним настроением – сообщают организаторы,творческое объединение "Струны души".

Посетители смогут также увидеть уникальную выставку работ художника Бориса Фёдорова "Маэстро".

Адрес, по которому пройдёт поэтическая встреча: Тверь, улица Дмитрия Донского, дом 37, строение 1.

ИСТОЧНИК KP.RU