Полицейские вернули мужчине кошелёк, который у него похитили в кафе в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:10 2019-03-02T19:10:46+03:00

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О краже кошелька с деньгами в полицию заявил 44-летний житель Торжка. По словам пострадавшего, он лишился своего портмоне, отдыхая в одном из местных кафе.

- По данному сигналу дежурный направил следственно-оперативную группу. Прибывшие сотрудники полиции подробно опросили заявителя, осмотрели место происшествия. В ходе разбирательства полицейскими установлено, что мужчина оставлял свое имущество без присмотра, - рассказали в пресс-службе управления МВД по Тверской области. - Сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили персонал кафе, выяснили данные о некоторых из посетителей.

Личность подозреваемого полицейские установили быстро и задержали его. Им оказался ранее судимый местный житель 1978 года рождения. Злоумышленник был доставлен в отделение, где во всём сознался. Похищенное имущество вернули законному владельцу. Возбуждено дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU