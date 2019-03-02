В памятной галерее длиной 1418 шагов можно разместить фото фронтовиков из Тверской области

СЕГОДНЯ 18:35 2019-03-02T18:43:00+03:00

Фото будут размещены в галерее «Дорога памяти», став частью историко-мемориального комплекса при Главном Храме Вооружённых Сил РФ Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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Благотворительный фонд «Воскресение» дал старт Общероссийской акции «Расскажи историю своих предков»: каждый желающий сможет рассказать историю своих родственников - участников Великой Отечественной войны и поделиться фотографиями из домашнего архива.

Все материалы, собранные в ходе акции, будут размещены в галерее «Дорога памяти» и станут частью историко-мемориального комплекса при главном храме Вооружённых Сил РФ, - сообщает правительство Тверской области.

По галерее можно будет сделать 1418 шагов (столько дней длилась война). Строительство главного храма Вооружённых Сил РФ ведётся на территории парка «Патриот» в Московской области. Оно приурочено к 75-летию Победы.

Чтобы внести свой вклад в создание галереи, необходимо загрузить фото и информацию о вашем фронтовике на сайт fondvoskresenie.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU