В памятной галерее длиной 1418 шагов можно разместить фото фронтовиков из Тверской области
Благотворительный фонд «Воскресение» дал старт Общероссийской акции «Расскажи историю своих предков»: каждый желающий сможет рассказать историю своих родственников - участников Великой Отечественной войны и поделиться фотографиями из домашнего архива.
Все материалы, собранные в ходе акции, будут размещены в галерее «Дорога памяти» и станут частью историко-мемориального комплекса при главном храме Вооружённых Сил РФ, - сообщает правительство Тверской области.
По галерее можно будет сделать 1418 шагов (столько дней длилась война). Строительство главного храма Вооружённых Сил РФ ведётся на территории парка «Патриот» в Московской области. Оно приурочено к 75-летию Победы.
Чтобы внести свой вклад в создание галереи, необходимо загрузить фото и информацию о вашем фронтовике на сайт fondvoskresenie.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU