2019-03-02T17:36:23+03:00
Общество

На пятьсот рублей оштрафовали руководителя МУПа, отключившего на три дня воду жильцам в Тверской областим

Согласно закону, холодную воду нельзя отключать более чем на 4 часа единовременно
Виктория ТУШКОВА
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Многоквартирный дом сидел без воды трое сутокМногоквартирный дом сидел без воды трое сутокФото: Андрей КОПАЛОВ
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С 6 по 8 октября 2018 года у жителей дома № 1 по улице Строителей города Белого не былохолодной воды. Её отключило муниципальное предприятие, МУП «БелТепло», в связи с ремонтом.

Перерыв в подаче воды составил трое суток, то есть более 4 часов единовременно, а также более 8 часов в течении месяца. Тем самым были нарушены утверждённые Правительством РФ «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Руководителя МУПа оштрафовали. Правда сумма штрафа оказалась не очень серьёзной:

- Постановлением Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области руководитель муниципального унитарного предприятия привлечён к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 500 рублей, - сообщили в прокуратуре региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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