2019-03-02T16:13:25+03:00
Происшествия

Полицейские задержали девушку по подозрению в хранении наркотиков в Твери

Правоохранители выясняют, откуда у неё взялся наркотик и для чего предназначался
Виктория ТУШКОВА
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В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФВ отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФФото: Яна ЛИСИНА
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Сотрудники наркоконтроля Управления МВД России по Тверской области на одной из улиц областного центра задержали 27-летнюю местную жительницу, подозреваемую в хранении наркотиков.

При личном досмотре у девушки обнаружили свёрток с порошкообразным веществом. Анализ показал, что это опасный полусинтетический наркотик, а его количество было квалифицировано как крупный размер.

- Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств…». Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет, - сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

Полицейские устанавливают, где приобретён наркотик и для каких целей он предназначался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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