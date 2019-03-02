Блинобол, деревенский стиль и сказки Пушкина: масленица в Тверской области будет интересной
4 - 10 марта в музее-тереме «Торжокских золотошвей» будут организованы развлекательные мероприятия с русскими народными играми, экскурсией по Торжку и музеям, мастер-классом по росписи деревянной свистульки.
В Торжке также состоится традиционный масленичный фестиваль «Блин с припёком», в этом году, к 220-летию со дня рождения Пушкина, его главной темой станут сказки великого поэта.
Удалую Масленицу отпразднуют в Кашинском городском округе. Пришедшим предложат несколько программ и экскурсий.
В деревне Матино пройдёт праздник знакомства с древними обычаями. Гости смогут принять участие в «блиноболе», отведать каравая и сыграть на гуслях.
В доме-музее Михаила Калинина в деревне Верхняя Троица откроется выставка «Деревенский стиль», гостей будет ждать угощение в избе с печным отоплением, которой насчитывается больше 150 лет.
И это ещё не всё. С полной программой масленичных мероприятий можно познакомиться на портале welcometver.ru, раздел - «Календарь событий».
ИСТОЧНИК KP.RU