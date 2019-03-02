Блинобол, деревенский стиль и сказки Пушкина: масленица в Тверской области будет интересной

СЕГОДНЯ 14:51 2019-03-02T14:51:03+03:00

Гулянья стартуют уже на следующей неделе! Фото: Евгения ГУСЕВА

С понедельника, 4 марта, в регионе начинаются масленичные программы, праздники и фестивали

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4 - 10 марта в музее-тереме «Торжокских золотошвей» будут организованы развлекательные мероприятия с русскими народными играми, экскурсией по Торжку и музеям, мастер-классом по росписи деревянной свистульки.

В Торжке также состоится традиционный масленичный фестиваль «Блин с припёком», в этом году, к 220-летию со дня рождения Пушкина, его главной темой станут сказки великого поэта.

Удалую Масленицу отпразднуют в Кашинском городском округе. Пришедшим предложат несколько программ и экскурсий.

В деревне Матино пройдёт праздник знакомства с древними обычаями. Гости смогут принять участие в «блиноболе», отведать каравая и сыграть на гуслях.

В доме-музее Михаила Калинина в деревне Верхняя Троица откроется выставка «Деревенский стиль», гостей будет ждать угощение в избе с печным отоплением, которой насчитывается больше 150 лет.

И это ещё не всё. С полной программой масленичных мероприятий можно познакомиться на портале welcometver.ru, раздел - «Календарь событий».

ИСТОЧНИК KP.RU