2019-03-02T13:19:06+03:00
Общество

Предъявлено обвинение задержанному за мошенничество на 14 миллионов рублей главе тверского секретного Центрального НИИ войск ВКО Сергею Ягольникову

Следствие подозревает генерал-майора в организации преступной схемы
Виктория ТУШКОВА
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Генерал-майор в отставке Сергей Ягольников. Фото: rutube.ruГенерал-майор в отставке Сергей Ягольников. Фото: rutube.ru
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Задержанному главе Центрального научно-исследовательского института войск ВКО Минобороны РФ, располагающегося в Твери, генерал-майору в отставке Сергею Ягольникову инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к военному следствию, сотрудники военной контрразведки организовали проверку деятельности частной научно-исследовательской фирмы, работающей при ЦНИИ ВКО.

Было установлено, что к военно-научным изысканиям ЦНИИ фирма привлекалась лишь на бумаге. Более сотни её сотрудников просто получали зарплату.

Следственной группе, которую возглавил участвовавший в расследовании дела «Оборонсервиса» следователь по особо важным делам Главного военного следственного управления СК РФ Андрей Днепровский, удалось установить, что «мёртвыми душами» руководил штатный финансист ЦНИИ и приятель Ягольникова. После допросов и изъятия документации выяснилось, что схему хищений придумал сам 64-летний генерал Ягольников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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