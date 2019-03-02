2019-03-02T12:07:21+03:00
Общество

Новый социальный проект, разработанный тверскими специалистами, поддержал Леонид Рошаль

Состоялась презентация социально ориентированного проекта "Здоровое настоящее - счастливое будущее"
Виктория ТУШКОВА
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Проект предусматривает формирование здорового образа жизни подрастающего поколенияПроект предусматривает формирование здорового образа жизни подрастающего поколенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Основная идея проекта, разработанного специалистами Тверского медицинского университета - сформировать в подрастающем поколении стереотип здорового образа жизни, включающий здоровое питание, здоровое общение, физическую и нравственную культуру.

- В рамах проекта исследователи представили ряд акций и мероприятий: площадки мобильного здравоохранения, дистанционное диспансерное наблюдение "Мой личный медицинский кабинет", детское движение за здоровое питание "Мишки - за!!", обучающий курс по ЗОЖ, акцию по контролю за детским питанием, спортивные состязания, ежедневную производственную гимнастику и многое другое, - рассказали в министерстве здравоохранения Тверской области.

Сообщается, что проект заручился поддержкой президента Национальной медицинской палаты, «детского доктора мира» Леонида Рошаля, а также депутата Госдумы РФ Светланы Максимовой, председателя Тверской Думы Евгения Пичуева, президента Союза охраны психического здоровья Натальи Треушниковой, внештатных специалистов ЦФО по профилактике и терапии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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