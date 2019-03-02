В Тверской области будут применять умные приборы учёта потребления электричества

СЕГОДНЯ 08:57 2019-03-02T08:57:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Для реализации пилотного проекта в области выбраны пять муниципалитетов: Калининский, Конаковский, Кимрский, Зубцовский районы и Осташковский городской округ. После обкатки и анализа её итогов систему распространят на весь регион.

Тема пробного внедрения интеллектуальной системы учёта электроэнергии обсуждалась губернатором Тверской области Игорем Руденей с руководителем Росэнергоатома Сергеем Мигалиным.

- В Верхневолжье запустить проект планируется в конце 2019 года. Зона покрытия - более 30 тысяч абонентов. Использование умных приборов учёта позволит населению в автоматическом режиме передавать показания электросчетчиков, платить только за фактически потребленные объемы, выбирать наиболее выгодные тарифы на основе анализа потребления электроэнергии, получать информацию об отключениях и перебоях на сетях. Предполагается, что проект после успешной апробации в Тверской области может быть растиражирован в другие регионы страны, - сообщает областное правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU