Погрузиться в мир цвета и форм эбру приглашают больших и маленьких жителей Твери
Завтра, в воскресенье, детей и их родителей приглашают на мастер-класс по экзотической живописи
Рисунок с воды потом можно перенести на ткань.Фото: Елена ЧЕЧНЕВА
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Эбру – древняя восточная живопись на воде. Юные гости Музея тверского быта в ближайшее воскресенье окунутся в волшебный, чарующий мир танцующих красок – обещают организаторы. У детей эбру развивает воображение, моторику, творческое начало. Для взрослых это возможность освоить новую экзотическую технику рисунка и прекрасный способ расслабиться, отвлечься от суеты, погрузиться в мир цвета и форм.
А ещё на предстоящем мастер-классе участники смогут создать интересный и необычный подарок к 8 Марта.
Занятие состоится 3 марта в Музее тверского быта на улице Горького 19/4 в 11:00 и 13:00.
ИСТОЧНИК KP.RU