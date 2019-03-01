2019-03-01T19:06:45+03:00
Общество

Начался приём заявок на участие в поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в Тверской области

Предварительную заявку необходимо отправить до 11 марта
Виктория ТУШКОВА
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За три года работы в экспедиции подняты останки 1096 павших солдат и офицеровЗа три года работы в экспедиции подняты останки 1096 павших солдат и офицеровФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Ежегодная Вахта Памяти пройдет с 8 по 21 июня на территории деревни Толстиково Ржевского района, в местах кровопролитных боёв 1941-1943 годов. Лагерь поисковиков будет расположен вблизи будущего мемориала советскому солдату - сообщает правительство региона.

В экспедиции могут принять участие поисковики и группы поисковиков со всей России и ближнего зарубежья. Полевой лагерь сможет принять 500 человек – учёных, специалистов полевого и архивного поиска, волонтёров.

Для зачисления в списки экспедиции «Ржев. Калининский фронт» до 11 марта необходимо направить предварительную заявку на участие, до 15 апреля – подтверждающую. Вся информация - на сайте Российского военно-исторического общества и по телефону : +7(495) 648-18-12, доб. 5142. Также можно писать на е-mail: aep@rvio.org.

За три года работы в экспедиции приняли участие 1740 поисковиков из разных регионов страны и ближнего зарубежья. Подняты останки 1096 павших солдат и офицеров. Установлены имена 82 защитников Отечества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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